طقس أغسطس بأجواء سبتمبر.. الأرصاد تحذر: نتوقع موجات حارة مقبلة

كتب- محمد نصار:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه يستمر التحسن النسبي في الأحوال الجوية على شمال البلاد خلال الأيام القادمة.

وأضافت منار غانم، لمصراوي، الأحد، أن درجات الحرارة أقل من المعدل الطبيعي بدرجتين وتتراوح بين 32 و33 درجة ومع نهاية الشهر سيكون المعدل في حدود 34 درجة مئوية.

وأوضحت منار غانم أنه من المحتمل وجود ارتفاع في درجات الحرارة خلال شهر أغسطس الحالي لكنها لن تكون بنفس مستوى درجات الحرارة خلال الموجة السابقة في نهاية شهر يوليو.

وتابعت أن تكاثر السحب يعمل على حجب أشعة الشمس، كما يتوقع أن تستمر أجواء أغسطس خلال شهر سبتمبر القادم.

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية استمرار التحسن النسبي في الأحوال الجوية على شمال البلاد خلال الأيام القادمة.

وأضافت الأرصاد، في بيان، أنه يتوقع أن يسود اليوم طقس حار رطب على شمال البلاد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مما تزيد من الإحساس بتحسن الأجواء، ولكن تبقى الأجواء حارة عند التعرض المباشر للأشعة الشمس المباشرة مع فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء.