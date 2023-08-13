نشاط رياح وفرص أمطار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع



كتب- محمد شاكر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة في مصر خلال الأسبوع الجاري، لمدة الـ 6 أيام المقبلة، بداية من الأحد 13 أغسطس حتى الجمعة الموافق 18 أغسطس 2023.

وقالت الهيئة، في بيان لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": يسود طقس حار رطب نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ولفتت الأرصاد الجوية، إلى أن هناك نشاط للرياح على بعض المناطق يساعد على تلطيف الأجواء ليلا.



طقس الأحد..

يشهد طقس الأحد نشاطاً للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد علي فترات متقطعة.

كما تشهد فرصا ضعيفة لأمطار خفيفة بنسبة «حدوث 20% تقريبا» على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.



الطقس من الاثنين إلى الأربعاء..

تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

طقس الخميس والجمعة..

تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.