"العمل": ختام برنامج تدريبي على مهنة التفصيل والخياطة لفتيات الأقصر
كتب- محمد أبو بكر:
تلقت وزارة العمل تقريراً من مديرية العمل بمحافظة الأقصر بشأن ختام الدورة التدريبية المجانية لعدد 10 متدربات على مهنة التفصيل والخياطة، بواقع 150 ساعة تدريبية، وذلك بوحدة التدريب المتنقلة.
يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة في القرى الأكثر احتياجاً، و مبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتدريب الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة في سوق العمل بالمحافظات للارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين المستهدفين، وتوفير فرص عمل تدعين استقلالية المواطن والاستثمار في تنمية الشباب المصري.
وثمن الدكتور هشام عبد الله مدير مديرية العمل بالأقصر، في تقريره للوزارة، دور الإدارة المركزية للتدريب المهني في وضع خطط للتدريب المهني تشمل العديد من البرامج التدريبية على مجموعة من المهن المطلوبة لسوق العمل، وتوفير الخامات والأدوات اللازمة طوال فترة التدريب، تحت ايدي مدربين ماهرين تم اختبارهم في الوزارة، ووضع مناهج تدريبية مستحدثة وفق احدث اساليب التدريب المعترف بها عالمياً..
وأضاف مدير المديرية انه جرى التواصل مع المتدربات والإستماع الي مطالبهم التي تمثلت في رغبتهم في الحصول على ماكينات الخياطة لعمل مشروع صغير من خلال قرض ميسر، ومساعدتهم فى تسويق منتجاتهن، ومنوهاً إلى ان المديرية تعمل حالياً على دراسة برتوكول تعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي من خلال معارض الأسر المنتجة التابعة للمديرية لعرض المنتجات الخاصة بخريجات التدريب المهني بعد انتهاء التدريب.
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