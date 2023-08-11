بعد سقوطه أثناء الخطبة.. بيان عاجل من رئاسة الحرمين بشأن صحة القارئ ماهر المعيقلي

كتب - محمد أبو بكر:

كشف المتحدث الرسمي برئاسة الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي في بيان رسمي ما حدث اليوم 24 محرم 1445 هجرياً خلال صلاة الجمعة بالمسجد الحرام، بعد أن أصيب إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ ماهر بن حمد المعيقلي حالة إعياء وإرهاق في آخر الخطبة وأول الصلاة.

وقال المتحدث الرسمي في بيان له، الجمعة، إن حالة الشيخ ماهر المعيقلي جعلته غير قادر على إكمال الصلاة فتأخر وأتم بالناس الصلاة رئيس رئاسة الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس.

وأوضحت المتحدث الرسمي أن المشروع في مثل ذلك أن يتأخر ويقدم رجلاً من القوم يتم بهم الصلاة ويأتم هو به، وطمئن الجميع بأن الشيخ ماهر المعيقلي بصحة جيدة.

كان البث المباشر لصلاة الجمعة من الحرم المكي الشريف، أظهر سقوط خطيب وإمام المسجد الحرام الشيخ ماهر المعيقلي، وعدم استطاعته استكمال قراءة القرآن الكريم خلال صلاة الجمعة.

وفي مقطع فيديو بدأت المعيقلي بقراءة سورة الفاتحة، ثم عجزه عن إتمام قراءة السورة في الركعة الأولى، وعلى الفور أكمل بدلًا عنه الشيخ عبد الرحمن السديس.

وسرعان ما تصدر اسم "ماهر المعيقلي"، اهتمامات المواطنين سواء في مصر أو المملكة العربية السعودية، وهو ما ظهر في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ احتل صدارة هاشتاجات "تويتر" في البلدين سواء، وأيضًا "فيسبوك" في مصر.