برلماني: صندوق تحيا مصر ترسيخ ناجح لتطبيق مبدأ التكافل المجتمعي

كتب- نشأت علي:

أكد المهندس عبدالسلام خضراوى عضو مجلس النواب، الأهمية الكبيرة لصندوق تحيا مصر الذي أصبح مؤسسة اقتصادية واجتماعية كبيرة تعددت أدوارها في دعم الاقتصاد الوطني والذي أعلنت رئاسة الجمهورية تدشينه فى 1 يوليو 2014 وتم إنشاء حساب بالبنك المركزي تحت رقم 037037، لتلقي مساهمات المصريين في الداخل والخارج بجميع البنوك المصرية لحساب الصندوق مشيداً بالنجاحات والمساهمات الكبيرة لهذه المؤسسة فى خدمة مصر وشعبها.

كما أشاد "خضراوي"، بحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مواصلة تعزيز دور صندوق "تحيا مصر" باعتباره مكملاً لجهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة ودعم الفئات الأولى بالرعاية وتحسين مستوى معيشتهم، وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات المجتمعية، وذلك بالشراكة مع أجهزة الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، ومن خلال الانتشار الجغرافي الواسع بما يصل بيد المساعدات التنموية والاجتماعية إلى جميع المستحقين في أنحاء الجمهورية كافة.

وأكد أهمية القضايا التي تناولها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماعه مع اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية لاستعراض نشاط صندوق "تحيا مصر"، والدور الذي يقوم به على صعيد العمل الاجتماعي والتنموي واستعراض مجمل مساهمات الصندوق خلال الفترة الماضية، وما يقدمه من خدمات للمواطنين في جميع أنحاء مصر.