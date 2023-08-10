الري: تنفيذ الصرف المغطى في 60 ألف فدان خلال العام الحالي

كتب- مصراوي:

استعرض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرا من المهندس محمد عبد السميع، رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروع "البرنامج القومي الثالث للصرف" والذي يستهدف تنفيذ أعمال تأهيل للمصارف العامة وإنشاء شبكات الصرف المغطى وإحلال وتجديد الشبكات التى انتهى عمرها الافتراضي.

وصرح الدكتور سويلم بأن استراتيجية الوزارة تهدف لإنشاء شبكات الصرف المغطى في جميع الأراضي القديمة على حسب الدراسات التي تتم في هذا الشأن، وإحلال وتجديد شبكات الصرف في المساحات التي انتهى عمرها الافتراضي.

وأشار إلى قيام هيئة الصرف بتنفيذ الصرف المغطى بزمام 89 ألف فدان خلال العام المالي 2022/2023، ومن المستهدف تنفيذ الصرف المغطى في زمام 60 ألف فدان خلال العام المالي الحالي 2023/2024.

كما أشار إلى فوائد مشروعات الصرف الزراعي المغطى والمتمثلة في صرف المياه الزائدة عن حاجة النبات والتربة لمنع زيادة كميات المياه بالطبقة السطحية من التربة وبالتالي التأثير سلبا على النبات، بالإضافة إلى زيادة الرقعة الزراعية، وزيادة دخل المزارع نتيجة لارتفاع إنتاجية الأرض وزيادة خصوبة التربة.

وأوضح استمرار أعمال الصيانة الدورية لهذه الشبكات يمثل أداة رئيسية لتحقيق استمرارية هذه الشبكات في أداء عملها بكفاءة وزيادة العمر الافتراضي لشبكة الصرف المغطى.

وفيما يخص البرنامج القومي الثالث للصرف (2013 - 2026)، فإنه يستهدف إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 528 ألف فدان، وتوسيع وتعميق المصارف المكشوفة والعامة وإحلال وتجديد بعض المنشآت الصناعية في زمام 110 آلاف فدان لرفع كفاءة شبكة المصارف العمومية.

وتم حتى تاريخه إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 335 ألف فدان، ويجرى تنفيذ البرنامج على عدة مراحل (المرحلة الأولى والتي تم نهوها عام 2019 تم خلالها إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي في زمام 94 ألف فدان وتوسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة في زمام 10 آلاف فدان - المرحلة الثانية بين عامي 2016 و2023 لإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 177 ألف فدان (تم نهو 130 ألف فدان منها، وجار التنفيذ والطرح لباقي الزمام)، وتوسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة في زمام 30 ألف فدان (تم نهوها، وجار تنفيذ وطرح باقي أعمال الصرف العام /الأعمال الصناعية).

وتأتي المرحلة الثالثة بالتزامن مع المرحلة الثانية بين عامي 2020/2026 لإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي في زمام 257 ألف فدان (تم نهو 111 ألف فدان منها، وجار التنفيذ والطرح لباقي الزمام)، وتوسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة وإحلال وتجديد الأعمال الصناعية في زمام 70 ألف فدان (تم نهو 30 ألف فدان منها، وجار تنفيذ وطرح باقي الأعمال الصناعية المدرجة بالمشروع).