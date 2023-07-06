تم إعدامها.. أول رد من مكتبة مصرية على نشر كتب مثلية

أول رد من مكتبة مصرية على نشر كتب مثلية

كتب- محمد شاكر:

أصدرت مكتبة بيبليوتيك مصر "Bibliothek Egypt"، بيانا نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، ردًا على انتشار فيديو لصانعة محتوى مصرية تتحدث عن وجود كتب بها إشارات للمثليين في المكتبة.

وجاء نص البيان كالتالي: لقد نمى إلى علمنا بوجود بعض الكتب باللغة الإنجليزية ضمن كتب الأطفال الموجودة لدينا والتي تحتوى على معلومات وشعارات نرفضها جملة وتفصيلا ولا تتناسب مع ثقافة مجتمعنا، وقد لفت إنتباهنا إلى هذه المعلومات أحد عملاؤنا الكرام، وعلى الفور تم إزاحة هذه الكتب وإعدامها.

وأضاف البيان: بناء على ذلك فقد قامت إدارة مكتبة ببليوتك برفع جميع الكتب الخاصة بالأطفال لمراجعة محتواها والتأكد من خلوها من أي شيء قد يسيء إلى ثقافتنا وقيمنا الأخلاقية.

وأكمل البيان: إيمانا منا بتقدير آراء ومقترحات عملاؤنا الأعزاء، فقد تم تخصيص بريد إلكترونى وخط ساخن لإستقبال أي مقترحات، شكاوى أو لطلب أي كتب.

وكانت صانعة محتوى مصرية قد نشرت فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تتحدث عن كتب تحتوي على مواد لتعليم المثلية الجنسية زعمت أنها تباع في إحدى المكتبات في مصر.

وقالت صانعة المحتوى: "أولادنا أمانة كبيرة أوي من ربنا، وسوف نسأل عليها، الكتب موجودة في مكتبة ببليوتيك في الشيخ زايد، 6 إكتوبر والعامل بالمكتبة لم يكن علي دراية بمحتوي الكتب، وكان ممتن إني لفت انتباهه".