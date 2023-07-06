هل سيتم غلق حديقة الحيوان الأحد المقبل أمام الزوار مع بداية التطوير؟.. مصدر بالزراعة يجيب
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كتب- أحمد عبدالمنعم:
قال مصدر بهيئة الخدمات البيطرية: إنه من الصعب استقبال حديقة الحيوان، الزوار أثناء عملية التطوير التي ستبدأ خلال أيام وسيتم غلق الحديقة خلال عملية التطوير.
وأضاف المصدر، أن هناك خطة موضوعة على أعلى مستوي بين الخبراء الذي استعان بهم المطور وكبار الأطباء البيطريين من أجل عملية التعامل مع الحيوانات بالحديقة خلال عملية التطوير.
كان محمد عيد بكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الانتاج الحربي، قال إن شركة الإنتاج الحربي للمشروعات ستتسلم حديقة الحيوان من وزارة الزراعة يوم الأحد المقبل 9 يوليو لبدء تطويرها بالتعاون مع تحالف عالمي.
وأضاف في تصريح خاص لمصروي، أن التعامل مع الحيونات سيتم حفظهم بشكل أمن وفق الخبير الأجنبي المفوض من التحالف العالمي، مؤكدًا أنه سيتم الحفاظ على الأماكن الأثرية والأشجار القديمة وفق الأتفاق مع وزارة الزراعة.
كان المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، قال في مؤتمر صحفي قبل عيد الأضحى أنه من المخطط بدء تطوير حديقة الحيوانات بالجيزة، والتي ستعمل عليها شركة الإنتاج الحربي للمشروعات بالتعاون مع تحالف عالمي، بعد العيد الكبير.
وأضاف وزير الدولة للإنتاج الحربي،لتطوير سيكون حقيقي، وشمال للحديقة، وليس عمل رخام ودهانات و"دكك" لجلوس المواطنين.
وأشار الوزير، إلى أن أعمال تطوير حديقة الحيوان ستشمل توفير حيوانات جديدة، وتطوير طريقة عرض الحيوانات، موضحًا أن المشروع من المخطط العمل عليه لفترة تقترب من عام ونصف العام.
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تسليم حديقة الحيوان للإنتاج الحربي الأحد المقبل لبدء تطويرها
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