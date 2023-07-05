بدء اجتماع مجلس الوزراء من العاصمة الإدارية
كتب- محمد عبدالناصر:
بدأ اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية وتوافر السلع.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد التقى مساء أمس بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان؛ حيث تم استعراض موقف تنفيذ حملة "100 يوم صحة".
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