التنمية المحلية: إحالة 504 مخالفات للنيابة والشؤون القانونية

كتب- محمد نصار:

استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بعض الجهود التي قام بها قطاع التفتيش بالوزارة خلال الفترة الماضية حيث قام القطاع بعدد 400 حملة تفتيش على جميع محافظات الجمهورية وتضمنت الحملات التفتيش المخطط والمفاجئ وكذا الحملات الميكانيكية والمراكز التكنولوجية وفحص الشكاوى وتوقيتات غلق المحال العامة والتفتيش على مقرات مبادرة مشروعك وعدد (156) مركز تكنولوجى .

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء هو أحد آليات الوزارة المهمة في محاربة الفساد بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية ممثلة في هيئة الرقابة الإدارية، حيث يقوم القطاع بمتابعة أداء الوحدات المحلية، وكشف أي مخالفات، وإصدار توصيات بالمعالجة والإصلاح، وتقوم الوزارة بإخطار المحافظات بما تم رصده من مخالفات والتوصيات الصادرة بشأنها لتداركها مع متابعة تنفيذ تلك التوصيات وما انتهت إليه.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن أسفرت تلك الجهود خلال الفترة الماضية عن إحالة أكثر من 504 للنيابات المختصة والشئون القانونية، لافتا إلى أن القطاع يضم نخبة متميزة من العاملين فى مجال الادارة المحلية ، حيث يضم الخبرات القانونية والمالية والادارية وكذا الهندسية ، و الذين يتمتعون بالضبطية القضائية ، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما يتم رصده من مخالفات تستدعي الإحالة للنيابات المختصة والشئون القانونية.

وأكد وزير التنمية المحلية أن قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش لا يألوا جهداً فى بذل المزيد من الجهود بالتنسيق مع الجهات الرقابية ورصد مايستجد من معوقات بكافة الوحدات المحلية ووضع الحلول المناسبة لها لتسهيل الخدمات المقدمة لطالبي الخدمة حتي تؤدي تلك الوحدات الغرض الذي أنشئت من أجله.