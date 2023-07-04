وزير السياحة وسفير ألمانيا يبحثان تعزيز آليات التعاون بين البلدين

القاهرة - مصراوي:

استقبل أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفير فرانك هارتزمان سفير دولة ألمانيا بالقاهرة، وذلك لبحث سبل تعزيز آليات التعاون بين مصر وألمانيا في مجال السياحة.

حضر اللقاء، عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، يمنى البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية.

وفي بداية اللقاء، رحب الوزير بالسفير، مثمناً على العلاقات الوثيقة التي تربط بين مصر وألمانيا في مختلف المجالات ولاسيما السياحة والآثار.

وخلال اللقاء، تم استعراض مؤشرات الحركة السياحية الوافدة من السوق الألماني إلى مصر خلال الفترة الماضية حيث يعد السوق الألماني من أكبر الأسوق السياحية المصدرة للحركة السياحية الوافدة إلى مصر وضمن الأسواق السياحية الرئيسية التي تستهدفها الوزارة لدفع مزيد من الحركة منها، كما تم مناقشة سبل التعاون لجذب مزيد من السائحين الألمان للاستمتاع بالمقومات السياحية والأثرية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري.

كما تناول اللقاء بحث آليات التعاون فيما يخص منتح السياحة الرياضية الذي يجذب مختلف الفئات والشرائح من السائحين ولاسيما ذوي الإنفاق المتوسط والمرتفع، وذلك لجذب مزيد من السائحين الألمان وخاصة المهتمين بالسياحة الرياضية.