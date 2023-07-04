الفعل الفاضح.. كواليس إيقاف دونجا الزمالك 4 مباريات وكيف حسمها ضمير القاضي

كتب- محمد عمارة:

قالت مصادر في لجنة الانضباط باتحاد الكرة إن علاقتهم بعقوبة اللاعب نبيل عماد (دونجا) لاعب الزمالك، انتهت بمجرد تسليمها إلى اتحاد الكرة قبل إجازة عيد الأضحى المبارك؛ إذ يقوم الاتحاد بإخطار النادي بعقوبة اللاعب، كما يحق للاتحاد إعلان العقوبة كما صدرت من اللجنة أو تخفيضها.

وكشفت المصادر، في تصريح خاص أدلت به إلى "مصراوي"، اليوم الثلاثاء، كواليس القرار، قائلةً: تم طرح الأمر من قِبل مقرر اللجنة، وتم اتخاذ القرار بعد المداولة بين الأعضاء.

عقوبة كهربا ودونجا

وعن اختلاف عقوبة كهربا الذي صدر بحقه إيقاف 12 مباراة؛ بسبب ما اعتبرته اللجنة ألفاظًا خارجة، عن عقوبة دونجا بإيقافه 4 مباريات، أكدت المصادر: القرار يتم اتخاذه بضمير القاضي وبعد المداولة بين أعضاء اللجنة.

وأكد المصادر أن اللجنة وَفق القانون تستطيع التصدي لأية واقعة أخلاقية أو انضباطية تخص ممارسة كرة القدم في مصر؛ سواء تم تقديم شكوى أم لا، ومن حق اللجنة تحريك التحقيق من تلقاء نفسها .

كان المستشار عزت خميس، رئيس لجنة الانضباط، قال لـ"مصراوي"، الأحد الماضي، إن لجنته أصدرت عقوبة ضد اللاعب نبيل عماد "دونجا"، بصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وقال خميس: أرسلنا قرارنا إلى اتحاد كرة القدم، المخول له الإعلان عنه، قبل يوم وقفة عرفات بيوم واحد، مضيفًا أنه ليس من حقي إعلان مدة الإيقاف، هذا اختصاص أصيل لاتحاد الكرة، ولا يجوز الافتئات عليه.

وتابع رئيس لجنة الانضباط: قد يعلنها الاتحاد خلال ساعات، وربما يكون التأخير بسبب إجازة عيد الأضحى.

وكان نبيل عماد دونجا، لاعب الزمالك، قام بفعل خارج خلال احتفالات زملائه، وتحديدًا أحمد سيد زيزو، خلال مواجهة الأبيض أمام الاتحاد السكندري في بطولة الدوري المصري الممتاز.

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