حدث في 8 ساعات| السيسى يوجه بإنهاء الاستيلاء على أراضي الدولة.. وإعلان جدول انقطاع الكهرباء

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر، اليوم الاثنين، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، كان أبرزها إعلان الحكومة خطة تخفيف أحمال الكهرباء، التى سيتم تنفيذها بدءا من الساعة الثانية عشرة ظهر الغد الثلاثاء، في المحافظات المختلفة، كما استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن.

تراجع الحرارة وارتفاع الرطوبة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس من الإثنين 31 يوليو 2023 إلى السبت 05 أغسطس 2023، حيث يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية شديد الحرارة رطب علي جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلاً على كافة الأنحاء.

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بالشوارع والمناطق.. جدول تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة القاهرة

أعلن مجلس الوزراء، عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء، التى سيتم تنفيذها بدءا من الساعة الثانية عشرة ظهر الغد الثلاثاء، في المحافظات المختلفة، بعد التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول.

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رسمياً.. الحكومة تعلن خطة تخفيف أحمال الكهرباء وموعد التطبيق

أعلن مجلس الوزراء، الاثنين، خطة تخفيف أحمال الكهرباء، التي سيتم تنفيذها بداية من الساعة 12 ظهر غدٍ الثلاثاء، في المحافظات المختلفة، بعد التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول.

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محافظ القاهرة: خفض 75% من إنارة الشوارع والمحاور الرئيسية لترشيد الكهرباء

عقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اجتماعًا لمتابعة إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء لتوفير الطاقة حرصًا على مصلحة المواطنين.

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4 فئات مستثناة.. محافظ القاهرة يحدد الفئات التي ستعمل من المنزل يوم الأحد

أصدر اللواء خالد عبد العال كتابا دوريا يتعلق بتنظيم العمل بديوان عام وأحياء ومديريات محافظة القاهرة.

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داعمون في كل الأوقات.. رئيس الوزراء: نعمل جاهدين لتوفير المساندة للمصريين بالخارج

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن القيادة السياسية والحكومة المصرية تحرص على التأكيد الدائم أن أبناء مصر بالخارج هم جزء أصيل من نسيج المجتمع المصري؛ لأنهم المحتفظون بأصالتهم وانتمائهم للوطن، والداعمون دائمًا للدولة المصرية في كل الأوقات.

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الرئيس السيسي يستقبل "أبو مازن" ويؤكد دعم مصر الثابت والتاريخى للشعب الفلسطينى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن.

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الرئيس السيسى يوجه بمتابعة جهود تقنين أوضاع المواطنين وإنهاء الاستيلاء على أراضي الدولة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

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رئيس الوزراء يتابع موقف تشغيل وإدارة مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة تعد إحدى الصروح الرياضية المتميزة التي أنشأتها الدولة المصرية في الآونة الأخيرة، وتمثل إضافة كبيرة للمنشآت الرياضية التي تتميز بها مصر، وتسهم في استضافة كبرى الفعاليات والأحداث والبطولات الدولية، وهو ما يتطلب الاستعداد جيدًا لإدارتها وتشغيلها وفق أعلى المواصفات والمعايير العالمية لإدارة المنشآت الرياضية.

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