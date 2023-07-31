محافظ القاهرة: خفض 75% من إنارة الشوارع والمحاور الرئيسية لترشيد الكهرباء

كتب- محمد نصار:

عقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اجتماعًا لمتابعة إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء لتوفير الطاقة حرصًا على مصلحة المواطنين.

شهد الاجتماع اللواء ابراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية، ود. ابراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية ، وم. جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية ، ود. حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية ، وم . حازم الأشمونى السكرتير العام ومديري المديريات ورؤساء الهيئات والأحياء.

وأكد محافظ القاهرة خلال الاجتماع أن الإجراءات الاستباقية التى اتخذتها الدولة بانشاء مشروعات لتوليد الكهرباء خففت من حدة الأزمة التي تسبب فيها الارتفاع العالمى لدرجة حرارة الأرض وهو ما وصفه أمين عام الأمم المتحدة بدخول الأرض مرحلة الغليان.

وشدد محافظ القاهرة خلال الإجتماع على رؤساء الأحياء بتكثيف الحملات للتأكد من التزام المحال التجارية والورش بالغلق فى المواعيد المحددة واطفاء الإضاءة القوية التي تتواجد على واجهتها أثناء مواعيد العمل، وفصل كافة الاعلانات الموجودة على واجهات المحال والإضاءة الداخلية بعد الغلق وأن تلتزم المُنشآت الرياضية الكبرى (الأندية الرياضية- الإستادات الرياضية- ملاعب كرة القدم- الصالات المغطاة) بتخفيض استهلاك الكهرباء والغلق التام للإنارة الخاصة بالصالات والاستادات عقِب انتهاء الفاعليات التي تقام بها مساءً على أن يتم التنسيق مع جهات الاختصاص لإقامة الفعاليات والتدريبات نهارًا.

وأكد اللواء خالد عبد العال بضرورة تكثيف الحملات المشتركة بين شركة الكهرباء ومباحث الكهرباء ومسئولى الأحياء لمواجهة سرقات الكهرباء، وحظر تركيب الزينات في افتتاح المحلات والأفراح.

وأكد محافظ القاهرة على وجود تنسيق بين وزارتي الصحة والكهرباء لمنع قطع الكهرباء عن المستشفيات مع الزام المستشفيات بوجود مولدات احتياطية مؤكدا على قيام اللجنة المشكلة للمرور على المنشآت الصحية بالتأكد من وجود مصدرين للكهرباء حرصا على صحة وحياة المواطنين.

وطالب محافظ القاهرة شركات الكهرباء بعرض تقرير يومي عن نتائج تخفيف الأحمال بالإضافة الى عمل ندوات تعريفية في الأحياء والنودادى بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء.

وأضاف محافظ القاهرة أنه سيكون هناك متابعة مركزية من غرفة العمليات بالمحافظة لما تم من إجراءات.

وشدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة خلال الاجتماع على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتكثيف حملات تخفيض إنارة الشوارع والميادين العامة والمحاور الرئيسية بنسبة ٧٥% مع مراعاة عدم تأثير ذلك على السلامة العامة للمواطنين، مع فصل إنارة كافة الإعلانات المضيئة على جميع الطرق الرئيسة والفرعية والكبارى والمحاور وأعلي العقارات فى تمام التاسعة مساء.

وشدد محافظ القاهرة على جميع الأجهزة التنفيذية بترشيد إستهلاك الكهرباء بكافة المبانى والمرافق التابعة للمحافظة طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقِب انتهاء ساعات العمل الرسمية، عدا ما تفرضه مقتضيات العمل في بعض الأماكن مثل غرف عمليات الأزمات، مع استخدام لمبات الليد الموفرة للطاقة في إضاءة جميع المُنشآت الحكومية والمُنشآت العامة التابعة للمحافظة.

كما شدد محافظ القاهرة على ضرورة متابعة ترشيد استهلاك الطاقة بجميع دور العبادة (المساجد الحكومية والأهلية وملحقاتها والكنائس وملحقاتها) على أن يتم غلق الإنارة والتكيفات بعد الانتهاء من الصلاة.