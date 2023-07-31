منخفض جوي ونشاط للرياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى نهاية الأسبوع

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة بدأت في الانخفاض منذ أمس الأحد ومستمرة في الانخفاض حتى نهاية الأسبوع، حيث تسجل الحرارة على القاهرة خلال هذه الفترة 35 و36 درجة.

وأضافت غانم، لمصراوي، أنه يوجد منخفض جوي يعمل على تحسن حالة الطقس والتي تكون حاليا أعلى من المعدلات الطبيعية بحوالي درجة واحدة، حيث يكون الطقس حار رطب على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على المناطق الجنوبية.

وتابعت: "يوجد نشاط للرياح على عدد كبير من المناطق والتي تعمل على تلطيف الأجواء خلال هذه الفترة".

وأشارت إلى أن درجات الحرارة الصغرى انخفضت أيضًا وأصبحت تسجل 23 و24 درجة، حيث يوجد تحسن كبير في حالة الطقس عن الأسبوعين الماضيين.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من الوارد أن تحدث موجات حارة آخرى خلال شهر أغسطس، والذي يتميز بارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة.​