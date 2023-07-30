ساعدت راكب كبير وزوجته.. وزير الطيران يشكر مضيفة رحلة نيوجيرسي

كتب- محمد عبيد:

وجه الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، الشكر للمضيفة الجوية شيرين نسيم رئيس طاقم بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية لادائها المشرف وإخلاصها خلال العمل.

وأكد الوزير، أن المضيفة قدمت صورة مشرفة خلال عملها بعد مساعدة أحد الركاب من كبار السن بتفان لاحظه باقي ركاب رحلة مصر للطيران القادمة من نيوجيرسي إلى القاهرة، وحرصها على تقديم كافة سبل الدعم والرعاية لخدمة الراكب طوال فترة الرحلة والتخفيف عن زوجته التي كانت برفقته وذلك بكل تلقائية وحب.

وتابع الوزير، أن المضيفة قدمت صورة تحمل كل معاني الإنسانية والمثل العليا والأخلاق الرفيعة، مما كان له عظيم الأثر في تجسيد معاني الولاء والإنتماء وحب العمل لدى العاملين بالشركة، معربًا عن تقديره وفخره بالدور الإنساني والنبيل الذي قامت به الزميلة مما يجعلها نموذجا مثالياً في الإخلاص والاحترافية يحتذي به جميع العاملين، مؤكدًا أن قطاع الطيران المدني يزخر بالعديد من الرموز المشرفة والمخلصة في كافة المجالات.