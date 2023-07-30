محمود فوزي: تعيين أو انتخاب المحافظين جائز بحكم الدستور

كتب- إسلام لطفي:

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن تعيين أو انتخاب المحافظين، جائز بحكم الدستور والمادة 179.

وأضاف فوزي، خلال كلمته بمناقشات لجنة المحليات حول قانون الإدارة المحلية، أن التعيين أو الانتخاب سلطة تقديرية للمشرع بحسب التوقيت والظروف.

وتابع: نحن أمام أصلين متساويين لا تسريب أبدًا، ويوجد محافظات حدودية ومحافظات لها طبيعة قبلية تتطلب المراعاة، والدستور ينظم القانون، ومعناها أنه لا يجوز بأداة تشريعية أدنى تنظيم هذه المسألة حتى يكون الموضوع تحت رقابة السلطة التشريعية.

وواصل: عيب مخالفة الدستور يعني الإغفال التشريعي الذي يستوجب تصدي المشرع له والمحكمة الدستورية أكدت ضرورة تصدي المشرع للمشاكل من جميع جوانبها، والأصل العام قائم ومنظم في الدستور، والعريض والمهم والجوهري ضمانة حينما ينص الدستور على تنظيمها وتستوجب التزام المشرع.​