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BBC

هل تطبق الكهرباء قرار إجارة الأحد؟.. مصدر يُجيب

07:00 ص الأحد 30 يوليه 2023

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- محمد صلاح:
كشف مصدر مطلع بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قرار مجلس الوزراء المتعلق بمنح بعض العاملين إجازة كل يوم أحد خلال شهر أغسطس لا ينطبق على العاملين بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة على الإطلاق.

وأكد المصدر لمصراوي، أن العمل داخل شركات الكهرباء يسير بإنتظام ولا صحة لوجود أي استثناءات للعاملين بأي من القطاعات المختلفة، مشيرًا إلى أن العمل أيضا بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة سوف يسير كما هو متبع نظرا لما تتطلبه المرحلة الحالية من تواجد الجميع.

سوق مصراوى

اجازة الأحد العمل من المنزل انقطاع الكهرباء أزمة الكهرباء مجلس الوزراء

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