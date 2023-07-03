إنجازات "الثقافة" في 2023.. إعادة سيرك العريش ومكتبات متنقلة واتفاقيات دولية

كتب- محمد شاكر:

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة: إن مصر شهدت خلال العقد الماضي، منذ بيان الثالث من يونيو الذي كان بمثابة طوق الإنقاذ للوطن- مجموعة هائلة من التحديات غير المسبوقة، والتي استطاعت الدولة اجتيازها باقتدار، مُحققة سلسلة من النجاحات المتفردة على كافة الأصعدة، في ظل القيادة السياسية الحكيمة التي ادركت جيدًا ماكان يهدد هوية الوطن وقوته الناعمة.

وأوضحت وزيرة الثقافة، أن الدولة المصرية، استطاعت خلال 10 سنوات متتالية تحقيق عدد من الإنجازات، شهدتها الجمهورية الجديدة، بمجال الثقافة ، أبرزها.

إنجازات 2023

وخلال النصف الأول من عام ٢٠٢٣، تم إنهاء وافتتاح عدد 8 مشروعات ثقافية بالقاهرة والمحافظات، هي: "المكتبة المركزية بمبنى الكتاب بالمعهد العالي لفنون الطفل بأكاديمية الفنون، مجمع الخدمات الطلابية بالأكاديمية، متحف رواد الفن المصري بالمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، قصور ثقافة -روض الفرج، ببا، نجع حمادي-، ومسرح ميامي، ومكتبة مصر العامة بقنا".

وعادت الحياة لمكتبة العريش العامة ومكتبة ضاحية السلام الثقافية والسيرك القومي بالعريش.

كما تم الانتهاء من إجراءات نقل الأصول المملوكة للوزارة من سينمات ومعامل واستديوهات للشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية، والتي تلعب دورا هاما في مجالات حماية وحفظ التراث، والاستثمار في الصناعات الثقافية والإبداعية، وستعمل كجسر للتواصل وعقد الشراكات مع القطاع الخاص، إلى جانب الحفاظ على التراث السينمائي وتهيئة المجال لتدفق الاستثمارات في مجال الصناعات السينمائية والإبداعية ودعم قوة مصر الناعمة.

وأطلقت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، المكتبات المتنقلة، إلى 6 محافظات، بالتعاون مع صندوق مكتبات مصر العامة، فى إطار خطة الوزارة الاستراتيجية للمشاركة فى بناء الإنسان المصرى ضمن محاور عمل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للريف المصرى.

ونظمت الوزارة من خلال الهيئة المصرية العامة للكتاب، الدورة 54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي أقيمت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وهي النسخة التي شهدت إقبالًا جماهيريا غير مسبوقا.

ووقعت الوزارة عدداً من البروتوكولات ومذكرات التفاهم مع مجموعة من الدول العربية والأجنبية منها" التوقيع على بروتوكول تعاون بين وزارة الثقافة المصرية، وزارة الثقافة بجمهورية ألبانيا، في المجالات الثقافية والإبداعية، التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة المصرية، ووزارة الإعلام والثقافة والسياحة بحكومة جمهورية الصومال الفيدرالية؛ وذلك لتعزيز التعاون الثقافي المشترك بين البلدين، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة المصرية ووزارة الثقافة بالمملكة العربية السعودية، اتفق الطرفان خلالها على التعاون والتبادل الثقافي بعدد من المجالات أبرزها التراث، وفنون العمارة والتصميم، والمتاحف، والفنون البصرية، والفنون الأدائية، والأدب، والكتب والنشر، واللغة والترجمة، وتبادل الخبرات في مجال السياسات المعنية بالجانب الثقافى، وتوقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية بجمهورية مصر العربية ومركز الحضارة الإسلامية بأوزبكستان التابع لمجلس الوزراء بجمهورية أوزبكستان، وتوقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية بجمهورية مصر العربية وأكاديمية العلوم (معهد أبي الريحان البيروني للدراسات الشرقية)، ومشروع مذكرة تفاهم بين المركز القومي – دار الأوبرا المصرية، والمسرح القومي للباليه والفرق الشعبية في "ألبانيا" للتعاون فيما بينهما.