وزارة النقل: رشق القطارات بالحجارة ظاهرة خطيرة
كتب- محمد نصار:
طالبت وزارة النقل، فى بيان صادر عنها اليوم المواطنين، بالمساهمة في الحفاظ على سلامة مرفق، السكك الحديدية المملوك لجميع المواطنين، والذي يخدم ملايين الركاب.
يأتي ذلك بعد تكرار ظاهرة رشق الأطفال للقطارات، خاصة على خطوط الضواحي مما يعرض الركاب وسائقي القطارات للخطر.
كما يتسبب ذلك في إلحاق أضرار بالقطارات والتي يتم بعد ذلك إصلاحها من ميزانية السكك الحديدية، مما يشكل عبئا على تلك الميزانية.
وأهابت الوزارة ممثلة في هيئة السكك الحديدية بالمواطنين، المشاركة معها في التوعية من مخاطر هذه الظاهرة الخطيرة التي تسبب أضرارا للركاب وسائقي القطارات وجرارات وعربات القطارات.
سوق مصراوى
-
أفضل لاب توب للعمل والدراسة.. بقسط شهري يبدأ من 178 جنيهاتفاصيل
-
3 أسرار للحصول على شعر كيرلي صحي وطبيعي في الصيفتفاصيل
-
أقوي مبيدات للصراصير والنمل وحشرات الصيف بأسعار تبدأ من 58 جنيهاتفاصيل
-
متنقل وموفر للكهرباء.. أفضل أنواع مبردات الهواءتفاصيل
-
أحدث صيحات البنطلون الجينز للرجال لصيف 2023 بأسعار تبدأ من 199 جنيهاتفاصيل
-
أفضل كابل USB للشحن السريع بأسعار تبدأ من 28 جنيهاتفاصيل
فيديو قد يعجبك: