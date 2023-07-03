طرق استخراج بدل فاقد لكارت شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع

كتب- محمد صلاح:

يبحث عدد كبير من مستخدمي عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع عن الإجراءات المتبعة حال فقدان أو تلف كارت شحن عداد الكهرباء أبو كارت.

وكشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء، أن أول خطوات استعادة كارت شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع المفقود أو التالف تبدأ من خلال توجه المشترك مباشرة إلى إدارة الكهرباء التابع لها لتقديم طلب استخراج كارت شحن عداد الكهرباء بدل تالف أو بدل فقد، لافتًا أنه لا يتطلب الأمر كتابة أي محضر، حيث يتم الاكتفاء بكتابة إقرار كتابي يشير إلى فقد كارت شحن عداد الكهرباء.

وأضح المصدر، أن الخطوة الثانية تتم من خلال تقديم المشترك بمستندات لاستخراج بدل تالف أو مفقود لكارت شحن العداد تتضمن بطاقة الرقم القومي، وإيصال شحن سابق أو كود المشترك، وإقرار كتابي بفقد كارت العداد.

ونوه إلى أن الخطوة التي تلي ذلك تبدأ بقيام الموظف المختص بشركة توزيع الكهرباء بفحص المستندات المقدمة، ويتم استيفاء طلب استخراج كارت شحن عداد الكهرباء بدل تالف أو بدل فاقد، ويتم سداد الرسوم المقررة.

وأوضح، أن أمر استعادة كارت شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع المفقود أو التالف يستغرق الأمر بين 25 إلى 30 دقيقة لإصدار كارت شحن للعداد وتفعيلة.

وآخر خطوة تتم من خلال قيام المشترك بسداد رسوم لإصدار كارت شحن جديد بقيمة 45 جنيهًا، بجانب قيمة الشحن التي يريد المشترك أن يضيفها في الكارت من الممكن أن يقوم بشحن رصيد بأي قيمة من 50 إلى ألف جنيه.