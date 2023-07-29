وزير النقل يكشف موعد الانتهاء من تطوير ميناء السخنة

كتب- إسلام لطفي:

تصوير- محمود بكار:

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن ميناء السخنة، هو الأول قبل التطوير أو بعد التطوير في الموانئ المصرية على البحر الأحمر من حيث المساحة وطول الأرصفة وأعماقها، وارتباطه بشكبة الطرق والسكك الحديدية التي تربطه بكل أنحاء الجمهورية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، نظمته وزارة النقل، اليوم السبت، على هامش فاعليات تسليم أولى محطات ميناء السخنة لأكبر مشغل محطات حاويات على مستويات العالم وهو هاتشيسون العالمية، أن ميناء السخنة كان به ٥ كيلو أرصفة ويتم فيه مرة واحدة في مدة زمنية لا تتجاوز ال٢٤ شهرا البنية الأساسية لـ ١٨ كيلو أرصفة على مرحلتين، تم تقسيمهن من حيث تسليم الموقع للشركات التي تشغلها.

وأوضح أنه سيتم الانتهاء في شهر ديسمبر المقبل ال٦ كيلو الأولى، من تكريك أو الأرصفة بالإضافة إلى نسبة كبيرة من المرافق والشبكات والطرق في باقي الميناء بالكامل.