مرفوض.. أمينة شلباية توضح اتيكيت يوم نتيجة الثانوية العامة
كتب- محمد شاكر:
نشرت خبيرة الإتيكيت أمينة شلباية، منشوران تحت عنوان "اتيكيت نتيجة الثانوية العامة"، أمرين مرفوضان نصحت الطلاب ألا يفعلوها، يوم نتيجة الثانوية العامة.
وأكدت أمينة خلال منشورها، "هات رقم جلوسك وهجيبهالك من الكنترول"، وكذلك "محدش يرن على الطالب يوم النتيجة ويسأله جبت كام.. مرفوض".
واستنكرت "شلباية"، في وقت سابق تناول البيض بالعيش، متسائلة: "يعني إيه أغمس بيض؟.. فين الفكرة؟.. إيه الفكرة؟.. ليه نقطعها ونمسكها كده؟.. حقيقي محتاجة أفهم.. ده مرفوض".
كما هاجمت "شلباية" فكرة إعداد سندوتش البيض على المائدة: "أعمل ده جوا المطبخ واطلع حطه وما تعملوش على السفرة".
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