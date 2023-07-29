إحباط محاولة تهريب عبوات تجميل "سيليكون وفيلر" بمطار القاهرة

كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة تهريب كمية من السيليكون وحقن الفيلر مع راكبة مصرية فور وصولها من دولة الإمارات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معها.​

وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة المصرية القادمة من دبي، استوقف أحمد عطالله، مأمور الجمرك، إحدى الراكبات أثناء محاولتها الخروج من الصالة، وبتفتيش حقائبها على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة إبراهيم كمال، مأمور الجمرك، ومحمد صابر، رئيس القسم، تلاحظ لهما وجود عبوات متكررة بكثرة داخل حقائب الراكبة.

وكلف وائل إمبابي، مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3، أحمد عبد الوهاب، مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكبة يدويا مما أسفر عن ضبط كمية من العبوات التي تحتوي على حقن الفيلر والسيليكون بلغ عددها 40 عبوة بها حقن فيلر، و22 عبوة بها كميات من السيليكون.

ووجه أحمد فؤاد الدلهماوي، مدير الإدارة الأولى بالإنابة، بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 185 ضد الراكبة بعد العرض على الدكتور ماجد موسى، رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.