وفاة الدكتور إدريس سلام نقيب الزراعيين بالجيزة

كتب- محمد نصار:

نعى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة، بخالص الأسى والحزن، الدكتور إدريس سلام نقيب الزراعيين بالجيزة الذي وافته المنية أمس.

وتقدم محافظ الجيزة وقيادات المحافظة التنفيذية بخالص العزاء لأسرة المغفور له وأعضاء النقابة الموقرين سائلين المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وثمن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، المسيرة المهنية للفقيد وإسهاماته كنقيب للزراعيين في الجيزة.​