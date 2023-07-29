وفاة الدكتور إدريس سلام نقيب الزراعيين بالجيزة
كتب- محمد نصار:
نعى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة، بخالص الأسى والحزن، الدكتور إدريس سلام نقيب الزراعيين بالجيزة الذي وافته المنية أمس.
وتقدم محافظ الجيزة وقيادات المحافظة التنفيذية بخالص العزاء لأسرة المغفور له وأعضاء النقابة الموقرين سائلين المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
وثمن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، المسيرة المهنية للفقيد وإسهاماته كنقيب للزراعيين في الجيزة.
سوق مصراوى
-
أفضل أواني طبخ غير لاصقة صحية وآمنة بأسعار تبدأ من 214 جنيهاتفاصيل
-
5 نصائح مهمة قبل شراء ميكروويف جديدتفاصيل
-
أفضل حقائب للسفر ورحلات الصيف بأسعار تبدأ من 264 جنيهاتفاصيل
-
أفضل كشافات ومصابيح للسيارة لرؤية أوضح بأسعار تبدأ من 35 جنيهاتفاصيل
-
أحدث صيحات التيشرت القطني للرجال لصيف 2023 بأسعار تبدأ من 69 جنيهاتفاصيل
-
أحدث صيحات الحقائب اليد النسائية 2023 تبدأ من 100 جنيهاتفاصيل
فيديو قد يعجبك: