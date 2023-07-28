الأرصاد: طقس مصر يتغير.. ونشهد ظواهر جوية متطرفة

(مصراوي):

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن وصف الطقس في مصر بدأ يتغير فعلًا وليس من خلال فصل الصيف الحالي الذي يشهد تغيرات مناخية.

وأوضحت "غانم" في تصريحات لمصراوي، أنه هناك بالفعل تطرف مناخي مثل الذي حدث سواء من حدة الموجات الحارة أو كميات الأمطار بمعدلات أعلى وحرارة أعلى.