الأرصاد: طقس مصر يتغير.. ونشهد ظواهر جوية متطرفة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
-
عرض 7 صورة
(مصراوي):
قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن وصف الطقس في مصر بدأ يتغير فعلًا وليس من خلال فصل الصيف الحالي الذي يشهد تغيرات مناخية.
وأوضحت "غانم" في تصريحات لمصراوي، أنه هناك بالفعل تطرف مناخي مثل الذي حدث سواء من حدة الموجات الحارة أو كميات الأمطار بمعدلات أعلى وحرارة أعلى.
سوق مصراوى
-
أفضل أواني طبخ غير لاصقة صحية وآمنة بأسعار تبدأ من 214 جنيهاتفاصيل
-
5 نصائح مهمة قبل شراء ميكروويف جديدتفاصيل
-
أفضل حقائب للسفر ورحلات الصيف بأسعار تبدأ من 264 جنيهاتفاصيل
-
أفضل كشافات ومصابيح للسيارة لرؤية أوضح بأسعار تبدأ من 35 جنيهاتفاصيل
-
أحدث صيحات التيشرت القطني للرجال لصيف 2023 بأسعار تبدأ من 69 جنيهاتفاصيل
-
أحدث صيحات الحقائب اليد النسائية 2023 تبدأ من 100 جنيهاتفاصيل
فيديو قد يعجبك: