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BBC

الأرصاد: طقس مصر يتغير.. ونشهد ظواهر جوية متطرفة

10:00 ص الجمعة 28 يوليه 2023
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    الطقس
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    الطقس
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    الطقس
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    الطقس
  • عرض 7 صورة
    الطقس
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(مصراوي):
قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن وصف الطقس في مصر بدأ يتغير فعلًا وليس من خلال فصل الصيف الحالي الذي يشهد تغيرات مناخية.

وأوضحت "غانم" في تصريحات لمصراوي، أنه هناك بالفعل تطرف مناخي مثل الذي حدث سواء من حدة الموجات الحارة أو كميات الأمطار بمعدلات أعلى وحرارة أعلى.

سوق مصراوى

الطقس درجات الحرارة الأرصاد الموجة الحارة

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