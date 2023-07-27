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BBC

مدبولي عن تخفيف الأحمال: نستهلك 129 مليون م3 من الغاز والمازوت وقت الذروة

05:58 م الخميس 27 يوليه 2023

الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

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كتب - محمد سامي:
قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: إن أمين عام الأمم المتحدة قال أننا دخلنا مرحلة الغليان وشهر يوليو هو الأصعب مما يلخص ما نشهده وما يشهده العالم أجمع.

وأكد أن هناك تنسيق يومي فيما يخص محطات الكهرباء، ويتم تشغيل محطات الكهرباء في مصر بالاعتماد على الوقود الأحفوري.

وأضاف فى تصريحات تليفزيونية، أنه طبقا للأرقام نحتاج ونستهلك فى وقت الذروة يوميا 129 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي والمازوت.

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