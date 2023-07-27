الطقس غدا.. شديد الحرارة نهارا على القاهرة وعدد من المناطق

في المصيف.. ماذا تفعل عند تعرضك لـ"لسعات قنديل البحر"؟

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس غدًا الجمعة ودرجات الحرارة على مختلف المناطق.

وقالت الأرصاد، في بيان، الخميس، إنه يسود غدا طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

كما يسود أيضا طقس حار رطب نهارا على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة رطب ليلا على الأنحاء كافة.

وحذرت الهيئة من أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم.

وتابعت أن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة وراتفع الموج بين 1.5 و2.25 متر، فيما تكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج بين 1 و1.5 متر.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة كالتالي:

- القاهرة الكبرى: 38- 26.

- الوجه البحرى: 38-26.

- السواحل الشمالية الغربية: 33-24.