نقيب الصحفيين: خطوات جديدة في ملف تطوير النادي النهري

كتب- إسلام لطفي:

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن لقاءه مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تضمّن مناقشة تطوير نادي الصحفيين النهري بشارع البحر الأعظم بالجيزة.

وأضاف في تصريحات صحفية، إن الوزير أكد انفتاحه على جميع الحلول، والوزارة جاهزة للإسراع في إجراءات افتتاحه.

وأكد نقيب الصحفيين، أن النقابة ستعقد لقاءً آخر مع الوزير، بحضور مجلس إدارة النادي المُنتخب، لاتخاذ خطوات حقيقية لإعادة افتتاحه.

وتابع: "تطوير النادي عانى من بعض المعوقات، والتي لها علاقة بالمرافق والمحافظة، وبذلنا جهد كبير مع مجلس الإدارة لإعادة افتتاحه".

وقال إنَّ القرار الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور (3 آلاف جنيه) سيكون ملزمًا لجميع الصحف؛ والمجلس القومي للأجور سيفرض عقوباتٍ على المؤسسات التي لن تطبق الحد الأدنى، وفقا لمواده ولوائحه.

وأضاف في لقاء مع محرري النقابة، أنَّه في حالة وجود شكاوى من صحيفةٍ معينةٍ أو وجود أزمة ماليةٍ لديها، فإنه من الممكن إعفاءها من تطبيق الحد الأدنى للأجور لمدةٍ زمنية معينةٍ قد تصل إلى «6» أشهر، بناءً على طلب رسمي يُقدم منها.

وكشف عن أنَّ مجلس النقابة سيبذل جهودًا ليكون الحدى الأدنى للأجور في عقود الصحفيين المعينين جدد بقيمة 3 آلاف جنيه، أما المعينين القدامى فإنه يطبق قرار الـ«3» آلاف جنيه، مع مراعاة الزيادة المالية وفقا للتدرج وسنوات الخبرة للقدامى.

وأشار الى ملف التأمينات من أصعب الملفات داخل النقابة، خاصة وأن له أوجه مُتعددة، مثل أزمة الصحف الحزبية المتوقّفة، وتوقّف معاشات عددٍ من الزملاء الذين تجاوزوا سن المعاشات، والزملاء المفصولين تعسفيًا.

وأضاف أن النقابة عرضت الملف بشكل كامل على الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وتابع: "لم يصلنا رد واضح حتى الآن، ولكن ستبحث النقابة الحلول القانونية للأزمة، وسنعمل على إنهاء هذا الملف بشكل كامل".