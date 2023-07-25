موعد انتهاء انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال.. طقس الأيام المقبلة يحدد المدة

كتب- محمد صلاح:

كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه تم الاتفاق على الاستمرار في تخفيف الأحمال على القطاع المنزلي والسكني، واستثناء القطاع الصناعي والمرافق العامة والمناطق الاستراتيجية من أية عمليات تخفيف؛ خصوصًا أن القطاع الصناعي يمثل الضغط الأكبر على الشبكة القومية للكهرباء.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم الثلاثاء، أن وزارة البترول والثروة المعدنية تعمل على توفير كميات من الوقود اللازم توفيره لمحطات التوليد والإنتاج الخاصة بوزارة الكهرباء؛ والتي تستهلك يوميًّا ما يقرب من ٢٥ ألف طن مازوت.

وأشار المصدر إلى استمرار شركات التوزيع التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في أعمال تخفيف الأحمال؛ لحين عودة درجات الحرارة إلى طبيعتها وانخفاض الضغط على الشبكة، وبالتالي انخفاض كميات الوقود المستخدمة في إنتاج الطاقة.

وذكر المصدر أن وزارة الكهرباء لديها بنية تحتية قوية، وتسعى لتقليل فترة الانقطاعات وعدد مرات الفصل، حتى تجاوز تلك الأزمة.

كان الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، قال إن الجميع في غاية الاهتمام لحل أزمة انقطاع التيار الكهربائي، معقبًا: المشكلة عارضة، وإن شاء الله لن تتكرر من جديد.

وأشار حمزة إلى أن بيان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أوضح أن الأزمة ستنتهي خلال أيام.

وأضاف حمزة، في تصريحات تليفزيونية، أن بيان الشركة القابضة للكهرباء كان الهدف منه طمأنة المواطنين، حيث إنه إذا كان هناك فصل للكهرباء في أي مكان، يكون مع بداية الساعة على مستوى جميع المحافظات، وذلك نظرًا لوجود بعض الأنشطة المرتبطة باستخدام الكهرباء؛ مثل المصعد، لأنه يمثل خطورة على المواطنين.

ونوه المتحدث باسم وزارة الكهرباء بأن أزمة الكهرباء أزمة طارئة، وكان يهمنا التجاوب مع أية ملاحظات وأي ردود أفعال؛ حتى نتجاوز الأزمة.

وأوضح حمزة أن فكرة انقطاع التيار الكهربي في رأس الساعة توضح للمواطن أنه يمكن يكون القطع قبل ١٠دقائق أو بعد عشر دقائق من رأس الساعة، قائلًا: "دورنا هو أن نتعاون جميعًا لتوضيح أي شيء غير مفهوم للمواطنين".