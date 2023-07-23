السيسي: الشعب تحمل الكثير وضرب المثل في الصبر والصمود.

كتب- محمد نصار:

أثنى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تحمل الشعب المصري وصموده في وجه الأزمات التي تعرض لها.

ووجه الرئيس السيسي، في كلمته بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، رسالة للمصريين جاء فيها: آن لكم أن تفخروا بما حققناه عبر تاريخنا الحديث منذ الاستقلال، إن مسيرتنا الوطنية تمضي للأمام رغم الصعاب والتحديات ونتطلع للمزيد إذ أن آمال شعبنا تلامس حواف السماء ونعمل بجد وإخلاص علم على تحويل هذه الآمال إلى واقع وحقائق في كل مكان على أرض مصر.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي: نعلم أن شعبنا العظيم تحمل الكثير وضرب المثل في الصبر والصمود أمام أزمات عديدة.

وتوجه الرئيس السيسي بالتهنئة للشعب المصري في الذكرى الحادية والسبعين لثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة التي تأتي لتذكرنا بكفاح أجيال من شعبنا نظرت ذات يوم إلى المستقبل فرأته حرا كريما لمصر وأبنائها وتطلعت للتخلص زمن الاستعمار والسيطرة الأجنبية وقدمت من أجل ذلك تضحيات غالية.​