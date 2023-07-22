"الكهرباء" تكشف موقف تخفيف الأحمال من شرم الشيخ والغردقة
كتب- محمد صلاح:
قال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء: إنه تم خفض نسبة تخفيف الأحمال عن شركة القناة لتوزيع الكهرباء من ١١٥٠ ميجاوات كل ساعة إلى ٨٠٠ ميجاوات، مشيرًا إلى أنه
لا يتم فصل الكهرباء عن محافظة جنوب سيناء باستثناء المناطق غير السياحية، مؤكدًا أن مدينة شرم الشيخ ومعظم المناطق بجنوب سيناء مستبعدة من فصل التيار.
وأضاف المصدر لمصراوي، أن منطقة البحر الأحمر، والغردقة والقصير والمدن السياحية لا تشهد تخفيف أحمال كونها مناطق استراتيجية وذات حساسية.
وأشار إلى أن مدينة السويس، يستثنى منها المناطق الصناعية و السياحية و الزراعية، وأيضا المدن الجديدة.
سوق مصراوى
-
أحدث صيحات التيشرت القطني للرجال لصيف 2023 بأسعار تبدأ من 69 جنيهاتفاصيل
-
أحدث صيحات الحقائب اليد النسائية 2023 تبدأ من 100 جنيهاتفاصيل
-
أفضل ماكينة لصنع القهوة الفرنسية والتركية بسهولة بخصومات حتى 21%تفاصيل
-
أحدث اتجاهات موضة الفستان النسائي لصيف 2023تفاصيل
-
أحدث صيحات الاكسسوارات النسائية مطلية بالذهب.. تبدأ 65 جنيهاتفاصيل
-
طريقة عمل المكرونة الوايت صوص بمقادير سهلة وبأقل تكلفةتفاصيل
فيديو قد يعجبك: