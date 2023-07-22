"الكهرباء" تكشف موقف تخفيف الأحمال من شرم الشيخ والغردقة



كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء: إنه تم خفض نسبة تخفيف الأحمال عن شركة القناة لتوزيع الكهرباء من ١١٥٠ ميجاوات كل ساعة إلى ٨٠٠ ميجاوات، مشيرًا إلى أنه

لا يتم فصل الكهرباء عن محافظة جنوب سيناء باستثناء المناطق غير السياحية، مؤكدًا أن مدينة شرم الشيخ ومعظم المناطق بجنوب سيناء مستبعدة من فصل التيار.

وأضاف المصدر لمصراوي، أن منطقة البحر الأحمر، والغردقة والقصير والمدن السياحية لا تشهد تخفيف أحمال كونها مناطق استراتيجية وذات حساسية.

وأشار إلى أن مدينة السويس، يستثنى منها المناطق الصناعية و السياحية و الزراعية، وأيضا المدن الجديدة.