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BBC

برلمانية تطالب الحكومة بسقف زمني لإنهاء أزمة انقطاع الكهرباء

06:52 م السبت 22 يوليو 2023

النائبة نشوى الديب

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(مصراوي"
طالبت النائبة نشوى الديب عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، بضرورة وضع سقف زمني لإنهاء مشكلة قطع الكهرباء.

وشددت البرلمانية على ضرورة الشفافية من الحكومة وعدم التضارب في التصريحات بشأن أسباب هذه الأزمة، مستبعدة أن يكون الوقود سبب أزمة انقطاع الكهرباء في ظل أن مصر تقوم بتصدير الغاز.

وحول تخفيف الأحمال أشارت "الديب"، لمصراوي، إلى أن الحكومة كانت لابد أن تستعد لمثل هذه الظروف وتأخذ إجراءاتها الاحترازية خاصة وأن ازمة ارتفاع درجة الحرارة معروفة وتشهدها عدد من دول العالم ومصر.

ولفتت إلى ضرورة انهاء الأزمة خاصة أن سعر الخدمة أصبح غير مدعم والمواطن أصبح يتكلف فاتورة عالية وبالتالي من حقه الحصول على خدمة متميزة.

وتابعت: "يجب ألا يكون هناك تضارب في التصريحات الرسمية وأن يكون هناك فريق عمل لإنهائها، ولا نهيل التراب على المجهود الذي بذل في تحديث شبكات الكهرباء".

وكانت الحكومة قد أرجعت ازمة انقطاع الكهرباء لتخفيف الأحمال بسبب الارتفاع الحاد في درجات الحرارة.

سوق مصراوى

لجنة الطاقة مجلس النواب انقطاع الكهرباء نشوى الديب

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