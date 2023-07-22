يشمل 13 محطة.. ننشر أحدث صور لمشروع المونوريل بـ 6 أكتوبر

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت شركة المقاولون العرب أحدث صور من تنفيذ مشروع مونوريل السادس من أكتوبر، والذى يمثل أحد مشروعات النقل المتطورة والحديثة التي تنفذها وزارة النقل من خلال شركة المقاولون العرب.

وتفقد المهندس حسام الدين الريفي النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة، المشروع حيث تم عقد اجتماع لبحث الموقف التنفيذي للمشروع، وذلك بحضور المهندس خالد عيسى والمهندس على عبد الصمد عضوا المجلس التنفيذى للشركة والمهندس أحمد عيسى رئيس قطاع التصنيع، والمهندس محمد جمعة مدير إدارة المشروع، والمهندس طارق صفي الدين المشرف على إدارة مشروع محطات مونوريل أكتوبر.

كما تفقد النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة ومرافقوه قطاعات المشروع المختلفة والتأكيد على ضمان توافر كافة الموارد اللازمة لسير معدلات التنفيذ المطلوبة.

يذكر أن المشروع بطول 43 كم ويشمل 13 محطة ويعد وسيلة نقل جماعي عصرية يتم دخوله لمصر لأول مرة حيث يسير على كمرة خرسانية معلقة، ويحقق زمن رحلة تعادل زمن رحلة السيارة بدون توقف، ويضم المشروع محطات أكتوبر الجديدة - المنطقة الصناعية - السادات - جهاز مدينة 6 أكتوبر - نقابة المهندسين - جامعة النيل - محطة هايبر وان - طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي - بشتيل - المنصورية - المريوطية - الطريق الدائري – وادي النيل بالإضافة إلى موقع ورشة العمرات الجسيمة Depot بالقرب من المنطقة الصناعية بمساحة حوالي 80 فدانًا.