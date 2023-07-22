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قرار جمهوري بتعيين سفير لمصر في تركيا

03:33 م السبت 22 يوليو 2023

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب - محمد سامي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 29، الصادر في 22 يوليو 2023، قرار جمهوريا جديدا للرئيس عبد الفتاح السيسي، رقـم 266 لسنـة 2023، بشأن تعيين عمرو سليمان الحمامي، سفيرًا لمصر لدي تركيا.

ونص القرار على تعيين عمرو سليمان عبد المجيد الحمامى، القائم بأعمال سفارة جمهورية مصر العربية في أنقرة، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة جمهورية تركيا.

وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982، والمعدل بالقانون رقم 69 لسنة 2009، والقانون رقم 26 لسنة 2018 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 1958 الخاص بالائحة التنظيمية للخدمة بوزارة الخارجية والقرارات المعدلة له؛ وبناءً على ما عرضه وزير الخارجية.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي عمرو سليمان عبد المجيد الحمامى السفير عمرو سليمان عبد المجيد الحمامى سفير مصر لدي تركيا

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