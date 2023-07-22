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BBC

هل تصل درجة الحرارة في مصر لـ 50؟.. الأرصاد توضح

12:16 م السبت 22 يوليه 2023
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كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الموجة الحارة التي تمر بها البلاد مستمرة حتى نهاية شهر يوليو، وتكون الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بحوالي 3 درجات.

وأكد القياتي، في تصريحات تليفزيونية، أن درجات الحرارة في مصر خلال الموجة الحارة أفضل بكثير من الدول المجاورة، حيث سجلت القاهرة 38 درجة، بينما وصلت في الجزائر لأكثر من 48 درجة نهارا، و40 درجة ليلا.

وأكد أن أعلى درجة حرارة في مصر تم تسجيلها خلال الموجة الحارة الحالية على القاهرة وصلت لـ38 و38 درجة بسبب الكتل الهوائية الجافة، بينما وصلت في بعض الدول لـ53 درجة مثل الصين، مستبعدا أن تصل الحرارة في مصر لـ47 و48 درجة.

وأوضح، أن البلاد تتأثر بمنخفض الهند الموسمي مصحوبا بكتل هوائية شديدة الحرارة تمر على البحر الأبيض المتوسط، وتكون محملة بكميات كبيرة من بخار الماء وتسبب ارتفاع نسب الرطوبة في أغلب الأنحاء.

وتابع عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن نسب الرطوبة تصل إلى 95% على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط ومن 80% إلى 90% على القاهرة الكبرى والوجه البحري، كما أن المناطق الشمالية تشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الرطوبة.

سوق مصراوى

حالة الطقس الطقس درجات الحرارة الموجة الحارة

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