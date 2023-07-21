شديد الحرارة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

بعد الحر الشديد.. الأرصاد: انخفاض الحرارة في هذا الموعد

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كتب- محمد شاكر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، طقس السبت، على كافة الأنحاء.

وتوقعت الهيئة أن يسود طقس شديد الحرارة، رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، ليلا مائل للحرارة رطب على جميع الأنحاء.

كما توقعت الهيئة وجود شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالٌية ومدن القناة ووسط سيناء.

بينما تشهد عدد من المناطق بالقاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، نشاطًا للرياح على فترات متقطعة.

أما بالنسبة لحالة البحرالمتوسط، فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحرالأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .

درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت..

القاهرة 36 26

دمنهور 35 25

وادى النطرون 36 26

كفر الشيخ 36 25

المنصورة 36 26

الزقازيق 36 26

طنطا 36 26

دمياط 34 25

بورسعيد 34 25

الإسماعيلية 39 25

السويس 39 26

العريش 35 24

الطور 41 26

طابا 38 26

شرم الشيخ 41 30

الاسكندرية 33 24

السلوم 35 24

سيوة 40 24

رأس غارب 41 29

الغردقة 41 30

سفاجا 41 29

مرسى علم 40 29

شلاتين 42 30

حلايب 38 30

أبو رماد 40 29

رأس حدربة 38 29

الفيوم 39 26

بني سويف 39 26

المنيا 39 26

أسيوط 40 27

سوهاج 41 27

قنا 42 28