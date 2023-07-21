مصر ترسل مساعدات إنسانية من جامعة الدول العربية للسودان
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كتب- محمد سامي:
أقلعت ثلاث طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار بورسودان محملة بأطنان من الشحنات الإنسانية من الأدوية المنقذة للحياة، مقدمة من مجلس وزراء الصحة العرب بجامعة الدول العربية.
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة, وفى إطار دعم وتضامن مصر وجامعة الدول العربية مع الشعب السودانى الشقيق فى مختلف الأزمات.
من جانبهم أعرب مسئولوا الجانب السودانى عن تقديرهم للجهود العربية المبذولة للتغلب على الشدائد التى يواجهها الشعب السودانى الشقيق.
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