إعلان

BBC

مصر ترسل مساعدات إنسانية من جامعة الدول العربية للسودان

07:41 م الجمعة 21 يوليه 2023
  • عرض 4 صورة
    مساعدات إنسانية من جامعة الدول العربية للسودان
  • عرض 4 صورة
    مساعدات إنسانية من جامعة الدول العربية للسودان
  • عرض 4 صورة
    مساعدات إنسانية من جامعة الدول العربية للسودان
  • عرض 4 صورة
    مساعدات إنسانية من جامعة الدول العربية للسودان
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب


كتب- محمد سامي:
أقلعت ثلاث طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار بورسودان محملة بأطنان من الشحنات الإنسانية من الأدوية المنقذة للحياة، مقدمة من مجلس وزراء الصحة العرب بجامعة الدول العربية.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة, وفى إطار دعم وتضامن مصر وجامعة الدول العربية مع الشعب السودانى الشقيق فى مختلف الأزمات.

من جانبهم أعرب مسئولوا الجانب السودانى عن تقديرهم للجهود العربية المبذولة للتغلب على الشدائد التى يواجهها الشعب السودانى الشقيق.

سوق مصراوى

مساعدات إنسانية جامعة الدول العربية مصر مساعدة السودان

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market