قبل حفل توزيع الجوائز.. ننشر أسماء الفائزين بجائزة الأديب ماهر نصر

كتب- محمد شاكر:

يستضيف المركز الثقافى بطنطا، حفل توزيع جوائز مسابقة الأديب ماهر نصر للتميز والإبداع الأدبي فى دورتها الأولى، غدًا السبت، فى تمام السادسة مساء، بحضور عدد من الأدباء والمثقفين.

ويستعرض مصراوي برنامج حفل توزيع الجوائز، وأسماء الفائزين:

تبدأ وقائع وفقرات حفل افتتاح تسليم الجائزة في الساعة السادسة مساء، بالسلام الوطني، وعرض فيلم تسجيلى وتوثيقى عن جائزة الأديب.. ماهر نصر.

ثم كلمة الهيئة العامة لقصور الثقافة، ويلقيها أحمد درويش رئيس إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، يليه كلمة الدكتورة مرفت فايد، رئيس مجلس أمناء المؤسسة والجائزة، ثم فقرة تبادل الدروع بين المؤسسة المصـرية للتنمية والجودة، والهيئة العامة لقصور الثقافة.

وفيما يلي ننشر أسماء الفائزين بالجائزة..

جائزة المركز الأول: الشاعر.. مصعب السيد، (مصـر)

عن ديوانه «التحليق نحو القاع».

جائزة المركز الأول (مكرر): الشاعر.. عاطف معوية عبد المالك، (المغرب)، عن ديوانه «يد طويلة تخلع الكلام».

جائزة المركز الثانى: الشاعرة.. دعاء عبد المنعم محمد فراج، (مصـر)، عن ديوانها «الافتراضيون السعداء».

جائزة المركز الثانى (مكرر): الشاعرة.. مروة راضي أبو ريدة، (فلسطين)، عن ديوانها «فراشات الزئبق الوحيدة».

جائزة المركز الثالث: الشاعرة.. أمل رجب محمد أحمد، (مصـر)، عن ديوانها «أين يختبئ النور؟».

تقدم فقرات الحفل الفنانة والإعلامية آسيا محمود، على مسرح المركز الثقافى، بمدينة طنطا.

ومن الساعة السابعة مساءً، وحتى الساعة الثامنة يتم تقديم فقرات شعرية افتتاحية، وهي قراءات من ديوان «لا أشبه نفسي إلا قليلاً» «للشاعر.. ماهر نصر» يلقيها الشعراء: سامح محجوب، محمد سويلم.

ثم يتم تقديم الجلسة البحثية الرئيسية بعنوان: «ماهر نصر.. رحلة إبداعية وإنسانية مفعمة بالعطاء والعذوبة»، يرأسها ويديرها الدكتور ياسين رؤوف، ويشارك فيها: د. محمد زيدان، د. محمد السيد إسماعيل، عيد عبد الحليم.

من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة التاسعة يتم تقديم جلسة بحثية حول «الدواوين الشعرية الخمسة الفائزة بالجائزة»، يتحدث عن ديوان «التحليق نحو القاع» لمصعب السيد، الناقد إبراهيم حمزة، بينما عن يتحدث ديوان «يد طويلة تخلع الكلام» لعاطف معاوية، د. فاتن شوقى، وتتحدث عن ديوان «الافتراضيون السعداء» لدعاء عبد المنعم، د. رشا الفوال، ويتحدث عن ديوان «فراشات الزئبق الوحيدة» لمروة راضى، الناقد سفيان صلاح هلال.

كما يتحدث عن ديوان «أين يختبئ النور؟» لأمل رجب، الشاعر أشرف قاسم، ويدير الجلسة: الكاتب محمد نصر.

وفي الساعة التاسعة تقام أمسية شعرية ختامية، يشارك فيها الشعراء الفائزون فى الجائزة لهذا العام، بالإضافة للشعراء المشاركين فى الاحتفالية، ويديرها الشاعر محمد جابر المتولي.