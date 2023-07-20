القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بذكرى ثورة 23 يوليو

كتب- محمد سامي:

بعث الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقية تهنئة، للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو لعام 2023.

وجاء في نص البرقية: الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.. يسعدنى أن أبعث التهنئة بحلول الذكرى الحادية والسبعين لثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة التي شكلت بمبادئها وأهدافها أحد أعظم حلقات النضال الوطني لأمتنا المصرية وتأكيد حريتها واستقلال إرادتها الوطنية.

وتابع: ومع الاحتفال بهذه المناسبة الخالدة التي تتواكب مع الذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو المباركة تقف الأمة المصرية عزيزة شامخة بوحدة شعبها ومؤسساتها وقيادتها الوطنية الواعية، تزهو بما حققته من إنجازات طموحة غيرت وجه الحياة على أرض مصر، وتؤسس لبناء دولة قوية معاصرة يحميها جيش رشيد يحفظ أمنها واستقرارها ويحقق مصالحها الاستراتيجية والقومية ويردع كل من تسول له نفسه المساس بقدسيتها ومقدرات شعبها العظيم.

واختتم وزير الدفاع برقيته قائلا: حفظكم الله وأيد خطاكم لما فيه الرفعة والنماء لمصر وشعبها العظيم.

كما بعث الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ببرقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.

وأصدر الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، توجيها لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بهذه المناسبة.

كما أصدر الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، توجيها لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بنفس المناسبة.​