جمال شعبان: المشي 10 آلاف خطوة يوميًا يحمي من السكر.. وهذه أضرار المكملات

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إن المشي والحركة من أهم وسائل مقاومة الأنسولين في الجسم، بعيدًا عن الأدوية.

وأضاف "شعبان"، عبر بث مباشر على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الشخص الذي يمشي ما يقرب من 10 آلاف خطوة يوميًا كفيل بمقاومة الأنسولين في الجسم بشكل كامل.

وأكد أنه لا يفضل استخدام استخدام السكر الدايت الذي يحتوي على الأسبرتام.

وأوضح عميد معهد القلب السابق، أن هناك بعض العلامات غير المتوقعة التي تشير إلى الإصابة بأمراض القلب.

وتابع: "لازم في البداية تتابع صحة القلب أولًا بأول وتفتش عنه قبل ما هو يفتش عليك، لازم يكون ضغطك وسكرك ودهونك مضبوطين، لازم تتجنب التدخين والمدخنين، لازم تودع القلق، لازم تتخلص من الكرش، لازم تتحرك يوميًا على الأقل 45 دقيقة مشي".

وأكد أن المكملات الغذائية، لها أضرار على الجسم ومن الممكن أن تتسبب في ارتفاع في ضغط الدم وهشاشة في العظام، والسكري من المستوى الثاني.

وتابع: "مشروبات الطاقة من الممكن أن تتسبب في حدوث خلل بكهرباء القلب".