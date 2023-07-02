جمال شعبان: المشي 10 آلاف خطوة يوميًا يحمي من السكر.. وهذه أضرار المكملات
كتب- محمد عبدالناصر:
قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إن المشي والحركة من أهم وسائل مقاومة الأنسولين في الجسم، بعيدًا عن الأدوية.
وأضاف "شعبان"، عبر بث مباشر على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الشخص الذي يمشي ما يقرب من 10 آلاف خطوة يوميًا كفيل بمقاومة الأنسولين في الجسم بشكل كامل.
وأكد أنه لا يفضل استخدام استخدام السكر الدايت الذي يحتوي على الأسبرتام.
وأوضح عميد معهد القلب السابق، أن هناك بعض العلامات غير المتوقعة التي تشير إلى الإصابة بأمراض القلب.
وتابع: "لازم في البداية تتابع صحة القلب أولًا بأول وتفتش عنه قبل ما هو يفتش عليك، لازم يكون ضغطك وسكرك ودهونك مضبوطين، لازم تتجنب التدخين والمدخنين، لازم تودع القلق، لازم تتخلص من الكرش، لازم تتحرك يوميًا على الأقل 45 دقيقة مشي".
وأكد أن المكملات الغذائية، لها أضرار على الجسم ومن الممكن أن تتسبب في ارتفاع في ضغط الدم وهشاشة في العظام، والسكري من المستوى الثاني.
وتابع: "مشروبات الطاقة من الممكن أن تتسبب في حدوث خلل بكهرباء القلب".
سوق مصراوى
-
3 أسرار للحصول على شعر كيرلي صحي وطبيعي في الصيفتفاصيل
-
أقوي مبيدات للصراصير والنمل وحشرات الصيف بأسعار تبدأ من 58 جنيهاتفاصيل
-
متنقل وموفر للكهرباء.. أفضل أنواع مبردات الهواءتفاصيل
-
أحدث صيحات البنطلون الجينز للرجال لصيف 2023 بأسعار تبدأ من 199 جنيهاتفاصيل
-
أفضل كابل USB للشحن السريع بأسعار تبدأ من 28 جنيهاتفاصيل
-
تبدأ من 25 جنيها.. أسعار منتجات العناية للبشرة في الصيفتفاصيل
فيديو قد يعجبك: