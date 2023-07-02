الإعلامي أحمد يونس يجري عملية جراحية بعد تعرضه لحادث سير
كتب- إسلام لطفي:
تعرض الإعلامي أحمد يونس، أمس السبت، لحادث سير، وأجرى على إثرها عملية جراحية في القدم.
ودعا محبيه له بالشفاء، حيث كتبوا منشورات على "فيسبوك": "ممكن دعوة من قلبكم أحمد يونس عمل حادثة كبيرة وداخل عمليات يمكن حد قريب لربنا منكم ربنا يشفيه يا رب ويرجعه لبيته وأسرته".
وقدم أحمد يونس العديد من البرامج منها التلفزيوني ومنها الإذاعي وكانت بداياته هي فقرة "نص ساعة مع أحمد يونس" مع زميله الإعلامي مروان قدري، ثم قدم برنامج "متفوتش لحظة" وانتقل بعدها لبرنامج "زيرو ثلاث لينكات".
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