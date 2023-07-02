طقس 48 ساعة مقبلة.. الرطوبة تزيد الحرارة وأجواء شديدة على هذه المناطق

كتب- محمد نصار:

كشفت هيئة الأرصاد الجوية توقعات طقس 48 ساعة قادمة على مدار اليوم الأحد وغدا الاثنين فضلا عن الظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة.

وقالت الأرصاد، في بيان، إنه يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على جميع المناطق.

وأضافت هيئة الأرصاد أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، فضلا عن أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح بين 2 و3 درجات.

طقس 48 ساعة قادمة

توجد شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

كما تنشط حركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

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