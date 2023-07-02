نشاط رياح وتحذير.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

شديد الحرارة على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد

كتب- محمد شاكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس، خلال الـ 6 أيام المقبلة، اعتبارا من اليوم الأحد 2 يوليو وحتى يوم الجمعة المقبل الموافق 7 يوليو.

وأكدت هيئة الأرصاد، في بيان، إنه يسود خلال الـ6 أيام القادمة، طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على جميع المناطق.

وحذرت الأرصاد، من أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، فضلا عن ارتفاع نسب الرطوبة الذي يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح بين 2 و3 درجات.

طقس الأحد والاثنين..

تسود شبورة مائية في الصباح الباكر وتحديدا في الساعة السادسة صباحاً، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

كما تنشط حركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

طقس الثلاثاء والأربعاء..

تنشط حركة الرياح على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، على فترات متقطعة.

طقس الخميس..

تنشط حركة الرياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، على فترات متقطعة.