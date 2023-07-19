زيادة انقطاع التيار بهذه المحافظات.. الكهرباء: تخفيف الأحمال مستمر لـ 10 أيام مقبلة

كتب - محمد صلاح:

كشف مصدر مطلع بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن معدل استهلاك محطات إنتاج وتوليد الكهرباء سجل أمس واليوم ٢٨ ألف طن مازوت نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والاعتماد على المحطات التى تعمل بالمازوت فى ظل خفض معدلات ضخ الغاز الطبيعي لمحطات الإنتاج التى انخفضت ل٨٠ مليون قدم مكعب غاز يوميا.

ونوه المصدر فى تصريحات خاصة لمصراوى، إلى أن محافظات الصعيد والإقليمية الأكثر تأثرا بزمن الانقطاعات التى تزيد عن ٣ ساعات متواصلة وكذلك أيضا المناطق الحدودية، موضحا أن محافظتى ومناطق القاهرة والجيزة الكبرى هى الأقل تأثرا بأعمال تخفيف الأحمال نتيجة لوجود مناطق إستراتيجية وذات حساسية مثل المستشفيات الكبرى وغيرها.

وأكد أن قرار التخفيف مستمر لمدة ١٠ أيام مقبلة فى ظل ارتفاع درجات الحرارة المستمر الأمر الذى يستدعى خفض زمن الانقطاعات عن محافظات الصعيد وزيادتها على مناطق القاهرة الكبرى والجيزة.

وأوضحت الحكومة المصرية اليوم أسباب انقطاع التيار الكهرباء، معللة ذلك بأنه نتيجة للارتفاع الشديد في درجات الحرارة التي تشهدها مصر خلال هذه الفترة، وفق ما ذكر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع، اليوم الأربعاء.

وأوضح أن زيادة حجم الاستهلاك في الغاز المستعمل لإنتاج الكهرباء سبب ضغط كبير على الشبكات الخاصة به مما أدى إلى انخفاض ضغوط الغاز في الشبكات الموصلة لمحطات الكهرباء.

وحدد مدبولي موعد الاستمرار في انقطاع الكهرباء في مصر بشكل متكرر، مشيرًا إلى أن تخفيف الأحمال بالتناوب سيستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل، لتستعيد الشبكة ضغوطها من الغاز.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء عن موعد انتهاء انقطاع الكهرباء في مصر، وتخفيف الأحمال، من المقرر أن يكون مع منتصف الأسبوع المقبل، حيث يستمر قطع الكهرباء حتى يوم الاثنين 24 يوليو 2023، وينتهي انقطاع الكهرباء في مصر بدءً من يوم الثلاثاء 25 يوليو 2023.