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قرينة الرئيس تهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية بالعام الهجري الجديد

07:21 م الثلاثاء 18 يوليه 2023
قرينة الرئيس تهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية بالعام الهجري الجديد

السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية

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القاهرة- أ ش أ

هنأت انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، الشعب المصري والأمة الإسلامية، اليوم الثلاثاء، بمناسبة بداية العام الهجري الجديد.

وقالت انتصار السيسي في تدوينة على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: كل عام والشعب المصري والأمة الإسلامية بخير بمناسبة بداية العام الهجري الجديد، أعاده الله بالخير واليمن والبركات علينا وعلى بلدنا الغالي.

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