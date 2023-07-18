قرينة الرئيس تهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية بالعام الهجري الجديد
القاهرة- أ ش أ
هنأت انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، الشعب المصري والأمة الإسلامية، اليوم الثلاثاء، بمناسبة بداية العام الهجري الجديد.
وقالت انتصار السيسي في تدوينة على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: كل عام والشعب المصري والأمة الإسلامية بخير بمناسبة بداية العام الهجري الجديد، أعاده الله بالخير واليمن والبركات علينا وعلى بلدنا الغالي.
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