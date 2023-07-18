شقق مثلث ماسبيرو.. آخر تطورات تسليم الوحدات للسكان
كتب- محمد نصار:
يواصل جهاز مثلث ماسبيرو تسليم الشقق السكنية للأهالي الذين قرروا العودة للمنطقة بعد تطويرها، حيث يستمر في الوقت الحالي تسليم الوحدات السكنية للمتخلفين عن الاستلام في المواعيد المحددة سابقا.
وبحسب جداول تسليم شقق مثلث ماسبيرو للأهالي، فإن أعمال تسليم الوحدات السكنية للمتخلفين عن الاستلام بدأت من يوم 6 يوليو الجاري ومستمرة حتى يوم 24 يوليو الجاري.
كما يتم في الوقت الحالي تركيب عدادات المرافق بالنسبة للوحدات السكنية الخاصة بأبراج السكن البديل في مثلث ماسبيرو.
كانت بدأت منذ يوم الأحد 21 مايو الماضي إجراءات تسليم الوحدات السكنية البديلة بمنطقة الإسكان البديل للسكان المخصص لهم وحدات بمثلث ماسبيرو.
وتم تقسيم مواعيد تسليم شقق مثلث ماسبيرو بحسب البرجين "A" و"B" حيث بدأ يوم الأحد 21/5/2023 تسليم وحدات البرج "A"، في حين تم من يوم 19 يونيو الماضي البدء في تسليم وحدات البرج "B".
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