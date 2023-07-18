وزارة العمل تعلن عن100 فرصة عمل لذوي الهمم بمجموعة مطاعم بالقاهرة والجيزة



القاهرة- أ ش أ:

أعلنت وزارة العمل، عن توفير 100 فرصة عمل جديدة لذوي همم في محافظتي القاهرة والجيزة.

وذكرت الوزارة " أن الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة تلقت تقريراً من مديرية العمل بمحافظتى القاهرة والجيزة ، بشأن استلامها طلباً من مجموعة مطاعم ، توضح فيه المديريتان احتياجهما لـ 100 فرصة عمل للأشخاص من ذوي الاعاقة، "الصم والبكم والحركية البسيطة وضعف الإبصار من أبناء محافظة القاهرة والجيزة"، بما يتناسب مع متطلبات العمل داخل فروع الشركة .

وأوضحت مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة هبة أحمد أنه تم توفير فرص العمل بالتعاون بين الإدارة والمديريات ومجموعة المطاعم لتعيين 100 من ذوي القدرات الخاصة داخل المجموعة في فروعها بالقاهرة والجيزة ، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالي عمالها من ذوي الهمم ودمجهم داخل المجتمع والمشاركة في عمليات التنمية ، كما يتم التقدم للحصول على تلك الفرص المتاحة بالقاهرة من خلال الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة وعنوانها 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر ، او من خلال الاتصال برقم المسئول أميرة خالد 01285520985 – 01030008349 .

وأضافت المدير العام، أن فرص العمل المتاحة توفر العديد من المزايا لذوي الهمم والقدرات منها راتب شهرى مجز وحوافز وبدلات ، وتأمين صحي واجتماعي، وتأمين على الحياة ، ووجبات داخل المطاعم ، وأجازة أسبوعية ، وزي مجاني لمن هم من سن 18 إلى 35 سنة ، والعمل قرب محل إقامتهم لمدة 9 ساعات يومياً ، كما حددت شروط التقدم للحصول على الفرص بأن يكون المتقدم من الحاصلين على الشهادة الإعدادية والموقف التجنيدى للذكور مع وجود بطاقة الخدمات المتكاملة .