مديرية العمل بالقاهرة: توقيع 30 عقد عمل لذوي الهمم بشركة خاصة

القاهرة- أ ش أ:

قال مدير مديرية العمل بالقاهرة أحمد عزاز: إنه تم توقيع 30 عقد عمل لذوي الهمم للعمل بشركة جماعة المهندسين الاستشاريين؛ تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتلك الفئة وتوفير فرص تدريب مهني وعمل لائقة وحقيقية تتناسب مع حالات الإعاقة وتوفر مستوى معيشى كريم، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدمج وتدريب وتشغيل ذوي الهمم بسوق العمل.

وأضاف "عزاز" - في تقريره لوزارة العمل، أنه تم توقيع هذه العقود لذوي همم داخل مكتب مدير المديرية بأجر شهري قدره 3000 جنيه طبقًا للحد الأدنى للأجور، قام بتوفيرها مكتب تفتيش شرق مدينة نصر.

وأوضح أن المديرية تبذل جهدًا بهذا الملف.