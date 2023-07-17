"حياة كريمة" تُثمن إقرار قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

كتب- أحمد عبدالمنعم:

ثمنت مؤسسة "حياة كريمة"، إقرار قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي، الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، من أجل تعميق العمل الأهلي وتنمية المجتمع سعيًا لتحقيق مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وذلك بالتعاون بين مؤسسات العمل الأهلي والقطاع الخاص ومؤسسات الدولة.

وقالت المؤسسة إنها تفتحر بكونها إحدى مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومن مؤسسيه، حيث ساهمت في تأسيسه منذ مارس 2022، ضمن مجموعة من أهم مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل بدون كلل للوقوف على كافة احتياجات المجتمع المصري.

وتشرفت المؤسسة بالعمل تحت مظلة التحالف في إطار خطة عمل مشتركة بين كافة أعضاءه، لإرساء قواعد العمل التنموي التشاركي في مصر، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم الفئات الأولى بالرعاية، ودعم الأسر الأكثر احتياجًا، وتخفيف العبء عن المواطنين وذلك باعتماد آلية عمل محكمة ومميكنة بشكل كامل، وقاعدة بيانات مشتركة لضمان وصول الخدمات للمستحقين.

كما أكدت عهود وافي رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة وعضو التحالف أن هذا القانون يعتبر انجاز تاريخي لانه يوثق لمرحلة فارقة في تاريخ العمل التنموي والخيري في مصر، كما يعكس ايمان الدولة الشديد بأهمية المجتمع المدني كونه الضلع الثالث للتنمية.

وأشادت المؤسسة، بإقرار القانون، الذي يأتي تكليلًا لجهود التحالف على مدار أكثر من عام، والذي بدوره سيعمل على تكاتف الجهود الوطنية الخيرية والتنموية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين، من خلال تنفيذ مشروعات في مختلف المجالات على المستوى القومي، ودعم وتأسيس أعمال ومشروعات المبادرات الاجتماعية للتنمية، وذلك بالتعاون الكامل مع مؤسسات المجتمع المدني، ليكون بمثابة مظلة لتوحيد وتنسيق جهود التعاون بين مؤسسات العمل الأهلي وأجهزة الدولة المعنية في دعم العمل التنموي في مصر، وذلك وفقًا لنصوص قانونية قابلة للتنفيذ، تتماشى مع استراتيجية حقوق الإنسان واستكمالاً للمسار التنموى الذى يرسخ مبادئ الجمهورية الجديدة.